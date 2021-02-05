Возможность участия в учениях рассматривают 15 стран.

Международные украинско-американские военные учения Rapid Trident 2021 должны состояться в сентябре текущего года. К проведению собираются привлечь до 6000 военных. Также впервые в истории учений будут проведены батальонные тактические учения с боевой стрельбой.

Читайте такжеRapid Trident 2020: на Львовщине завершаются масштабные военные учения (фоторепортаж)Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию начальника отдела многонациональных учений командования Сухопутных войск, руководителя группы планирования учений Rapid Trident-2021 полковника Виталия Негоденко.

«Во время учений планируется провести совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130. Кроме того, планируется привлечение оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, которые будут взлетать с территории Польши, будут перелетать через государственную границу и выполнять задачи в интересах войск», - рассказал Негоденко.

В ходе учений в рамках программы проверки и обратной связи концепции оперативных способностей планируется провести оценку шести подразделений ВС Украины. А также, что очень важно для Украины, провести Курс оценщиков НАТО, к которому будут привлечены инструкторы Североатлантического альянса.

На сегодняшний день возможность участия в учениях рассматривают 15 стран. Планируемая общая численность личного состава насчитывает до 6000 военнослужащих.

Военные учения Rapid Trident 2021

Проведение украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident 2021 запланировано на вторую половину сентября.

На данный момент Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного проводит все необходимые мероприятия для успешного проведения учений.

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Автор: УНИАН