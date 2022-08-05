Лишь 4% сейчас причисляют себя к Украинской православной церкви Московского патриархата.

54% украинцев идентифицируют себя верующими Православной церкви Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС) на тему: "Динамика религиозной самоидентификации населения Украины".

Отмечается, что подавляющее большинство респондентов продолжают идентифицировать себя как православные. Так, в настоящее время 72% респондентов идентифицируют себя как православных.

Кроме того, опрос показал, что среди православных церквей безусловно "лидирует" Православная церковь Украины.

"В целом 54% среди всех респондентов причисляют себя именно к Православной церкви Украины. Лишь 4% сейчас идентифицируют себя с Украинской православной церковью Московского патриархата. Также еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата", - отмечают социологи.

Также в пресс-релизе отмечается, что, по сравнению с 2021 годом, доля тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ, выросла с 42% до 54%. Зато с 18% до 4% снизилась доля тех, кто идентифицирует себя с УПЦ Московского патриархата.

Среди других результатов - после православия больше всего респондентов идентифицировали себя как атеистов (10%) и греко-католиков (8%). Другие религии/конфессии назывались реже.

"Во всех регионах больше всего людей идентифицируют себя с православием, а также - именно с Православной церковью Украины (от 59% в центре до 42% на востоке). С УПЦ МП идентифицируют себя 3-6% в зависимости от региона (даже на востоке и юге - лишь 5-6%). В то же время с запада на восток с 6% до 26% растет доля тех, кто считает себя православным, но не причисляет ни к одному патриархату", - говорится в пресс-релизе.

Социологи также обращают внимание, что с запада на восток с 4% до 17% возрастает доля атеистов.

В разрезе лингво-этнических категорий среди всех них больше всего респондентов идентифицируют себя с ПЦУ.

"Даже среди русскоязычных россиян, хотя преобладание и относительное, но все- таки 36% причисляют себя к именно ПЦУ, в то время как к УПЦ МП - 13%", - отметили соцологи.

Среди всех возрастных категорий больше всего тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ. В то же время для возрастных категорий 30+ лет - это больше половины, в то время как для категории 18-29 лет - несколько меньше половины.

"Целесообразно обратить внимание, что среди более молодых больше атеистов - 22% среди 18-29 летних. Среди 30-39 летних их уже 12%, а в старших возрастных категориях - еще меньше", - констатировали авторы исследования.

*** В течение 6-20 июля КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) было опрошено 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма).

Интервью проводились со взрослыми (от 18 лет) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

Как писал УНИАН, почти три четверти украинцев (73%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

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