Сумму кредита в учреждении не указали.

Славутская городская больница, что на Хмельнитчине, была вынуждена взять краткосрочный кредит для выплаты заработной платы работникам медучреждения.

Об этом говорится в сообщении Славутского городского совета со ссылкой на заявление директора больницы Леонида Радзивилюка.

"По состоянию на 7.02.2022 г. КП "Славутская ГБ" не получила договор на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ больницах монтируют новые кислородные станции: Минздрав обещает их в 8 раз больше"Так как 7 число — крайний срок выплаты заработной платы работникам, поэтому для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО "Ощадбанк" овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы", - добавили в городском совете.

Сумму кредита в учреждении не указали.

Напомним, в Украине закроют часть роддомов. Это связано с новыми требованиями по количеству родов, которые выдвинула Национальная служба здоровья.

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