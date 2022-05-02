30 апреля и 1 мая было проведено мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонщины.

На временно оккупированной территории Херсонщины российские военные уничтожают достопримечательности археологии - курганы, расположенные вдоль дорог.

Об этом сообщает Херсонская областная инспекция по охране памятников истории и культуры.

Как отмечается, 30 апреля и 1 мая было проведено мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонщины – от границы с Запорожской областью (с. Дружбовка) до границы с Николаевской областью (с. Давыдов Брод).

"Визуальный осмотр подтвердил полученную ранее информацию: памятники военной истории, кроме зон активных боевых действий, не пострадали; памятники археологии (курганы), расположенные вдоль автодорог, активно уничтожаются оккупантами (оборудование огневых позиций)", - говорится в сообщении.

Курганы Херсонщины являются самыми распространенными и известными памятниками древней истории Причерноморских степей. Наиболее богатые из них сооружены две с половиной тысячи лет тому назад скифами.

Как сообщал УНИАН, ЮНЕСКО запустило проект по защите культурных памятников Украины во время войны. Организация предлагает использовать приложение в телефоне под названием "Бекап Юкрейн". Любой желающий после загрузки сможет прийти в памятку со своим телефоном и оцифровать ее в 3Д-формате.