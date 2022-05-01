Люди, которые получили эту помощь, меняют ее на гривни.

В некоторых районах оккупированной Херсонщины людям из незащищенных слоев населения оккупанты предлагают помощь в 10 тыс. рублей.

Об этом в эфире Всеукраинского информационного телемарафона сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Самойленко.

"Пенсии еще не предоставлялись (оккупанты сообщали, что на оккупированных территориях Украины раздают пенсии в рублях - УНИАН), а предоставлялась в некоторых районах Херсонской области такая помощь, как они назвали это, незащищенным слоям населения. Это старики или незащищенные", - сказал Самойленко.

Он уточнил, что люди, которые даже получили эти 10 тыс. рублей, меняют их на гривни.

"Но я скажу, что наши люди, которые даже получили эту помощь и в то же время пошли поменяли ее на гривну... То, что было предоставлено отдельным слоям населения, - это 10 тыс. рублей, но, учитывая, что на сегодняшний день... это даже не 100 долларов, то не очень они (оккупанты - УНИАН) ценят свое влияние на украинских жителей Херсонщины", - сказал Самойленко.

Как сообщал УНИАН, российские военные готовят ряд псевдореферендумов для "легализации" оккупационных администраций. В частности, по данным ГУР МОУ, на временно захваченной территории Херсонской области готовятся к проведению "референдума" по созданию псевдореспублики "хнр" и признания оккупационной власти.

В Херсоне 27 апреля местные жители вышли на мирную акцию протеста против псевдореферендуму и российской оккупации, захватчики использовали против людей газовые и светошумовые гранаты.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, захватчики планируют провести в Херсонской области так называемый референдум в период с 1 мая по 10 мая.