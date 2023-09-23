Президент отметил государственными наградами двух польских волонтеров.

По дороге из Канады в Украину президент Владимир Зеленский сделал остановку в польском Люблине, где вручил государственные награды двум гражданам Польши. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, "за весомый личный вклад в поддержание государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и укрепление украинско-польского сотрудничества" Зеленский наградил орденом княгини Ольги II степени Бьянку Залевскую – польскую журналистку, которая с 2014 года работала в зоне АТО, а позже как волонтер собирала и передавала в Украину гуманитарную помощь.

Кроме того, орденом "За заслуги" III степени с той же формулировкой награжден польский медик-спасатель Дамиан Дуда. Он собрал команду медиков, которые за свой счет закупали необходимые медицинские препараты и приезжали в Украину, чтобы оказывать медицинскую помощь украинцам, в частности раненым воинам.

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"Я горжусь тем, что у Украины есть такое сильное соседство. Я вас хочу поблагодарить. Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали", – завил Зеленский на церемонии награждения.

Дипломатическая ссора между Украиной и Польшей

Как писал УНИАН, в течение последней недели затяжной спор между Киевом и Варшавой по экспорту зерна внезапно "выстрелил" рядом громких заявлений и обвинений на уровне первых лиц двух государств.

Комментируя нежелание Украины молча соглашаться на польский запрет украинского зерна, президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может нанести вред тому, кто его спасает.

Выступая на Генассамблее ООН, президент Владимир Зеленский негативно прокомментировал действия Польши.

"Тревожно наблюдать, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают отыграть сцену московскому актеру", - сказал Зеленский.

Особенно воинственными заявлениями отметился польский премьер Матеуш Моравецкий. В частности он предостерег президента Украины от того, чтобы он "больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН".

Также Моравецкий заявил, что Польша прекратила предоставлять Украине оружие. Позже Дуде пришлось объяснять это заявление и оправдываться тем, что речь шла лишь о новейшем вооружении, идущем непосредственно на усиление польской армии.

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