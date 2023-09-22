Он встретится с членами правительства Канады, а также выступит в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с не анонсированным визитом с 21-го по 22 сентября по местному времени.

"Трюдо сегодня объявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Канаде с 21-го по 22 сентября (местное время, - УНИАН) 2023-го года. Двое лидеров продолжат тесно сотрудничать над укреплением связей между государствами и помощью украинскому народу в дальнейшей обороне от российского жестокого и неоправданного вторжения. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - сообщил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Отмечается, что премьер и Зеленский примут участие в церемонии подписания соглашения о продолжении укрепления экономических связей между странами. Также президент Украины встретится с членами правительства Канады и выступит в парламенте. После этого Зеленский отправится из Оттавы в Торонто, где состоится встреча с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее нашей страны.

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"Канада вместе с союзниками и партнерами и в дальнейшем будет стоять бок о бок с народом Украины в течение всего времени, которое понадобится. В тесном сотрудничестве мы будем усиливать экономическое давление на режим Путина, пока он не начнет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметили в офисе Трюдо.

Последние зарубежные встречи Зеленского

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Зеленский принял участие в заседании Совета ООН, где произнес речь.

На следующий день в Нью-Йорке он впервые встретился с президентом Бразилии

Глава государства также встретился с влиятельными представителями Республиканской и Демократической партий в Палате представителей и Сенате США.

Позже Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Белый дом для встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и первой леди США Джил Байден.

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