Свои действия они снимали на камеру, а видео выкладывали в соцсетях.

В Донецкой области группа несовершеннолетних избили 14-летнюю школьницу и заставили обнаженной купаться в реке.

Как сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, инцидент произошел 4 апреля. 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую была обижена.

Читайте такжеКритиковала одежду школьников: директора лицея на Львовщине будут судить за буллинг

Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. У пострадавшей - ушибы лица и головы.

Свои действия правонарушительницы снимали на камеру мобильного телефона и выложили материалы в социальные сети, однако затем удалили.

По факту побоев и истязания несовершеннолетней начато уголовное производство (ч. 2 ст. 126 УК Украины).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова