В Донецкой области группа несовершеннолетних избили 14-летнюю школьницу и заставили обнаженной купаться в реке.
Как сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, инцидент произошел 4 апреля. 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую была обижена.
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Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. У пострадавшей - ушибы лица и головы.
Свои действия правонарушительницы снимали на камеру мобильного телефона и выложили материалы в социальные сети, однако затем удалили.
По факту побоев и истязания несовершеннолетней начато уголовное производство (ч. 2 ст. 126 УК Украины).
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