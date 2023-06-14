Пятая часть школьников Киева сейчас находится за границей.

В 420 школах города Киева 15-16 июня прозвучит последний звонок, в связи с чем школам дали определенные рекомендации.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Он отметил, что в этом году из-за угрозы блэкаута зимние каникулы были продлены до 27 января, из-за чего офлайн-обучение в школах Киева завершится 16 июня, а последний звонок для учеников прозвучит в различных учреждениях среднего образования 15 или 16 июня.

"Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность", - подчеркнул представитель КГГА.

Так, Мондриевский сообщил, что единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учреждениям образования не предоставляли, поэтому каждая школа отдельно будет выбирать удобный и безопасный формат выпускных.

По его словам, работники образовательной отрасли много сделали для того, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс в столице.

"Почти две трети юных киевлян учились в своих школах очно, что говорит о высокой степени доверия к нам, к тому, что мы сделали ради безопасного обучения. Кроме того, из образовательного процесса не выпала и остальные дети, которые учились в онлайн-формате из разных уголков мира. Всего среди школьников Киева пятая часть сейчас находится за границей", – рассказал Мондриевский.

Он также отметил, что только из 9 и 11 классов в этом году выпускается почти 50 тыс. школьников, для которых последний звонок – настоящий праздник.

Как сообщил ранее Офис генерального прокурора, по состоянию на утро 14 июня по меньшей мере 1 тыс. 504 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 488 детей погибли и более 1 тыс. 16 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 81, Черниговской - 71 и Луганской - 67.

Ночью Россия нанесла новый ракетный удар по Украине

Напомним, что РФ продолжает убивать украинцев в рамках своих воздушных атак. Сегодня ночью враг запустил по нашим территориям 4 ракеты "Калибр". Силы ПВО сбили 3 цели. Из-за мощной взрывной волны пострадал бизнес-центр в Одессе. Известно о 3 погибших украинцах и 14 пострадавших.

Ранее в ночь на 10 июня было уничтожено восемь беспилотников-камикадзе и две ракеты, которыми российские оккупанты атаковали Одессу. Обломки сбитого дрона попали в высотку и повредили несколько зданий рядом. Три человека погибли, многие получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина.

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