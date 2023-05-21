В этом году последний звонок 2023 пройдет позднее, чем обычно, а также изменится его формат проведения.

Больше года продлжается полномасштабная война в Украине, но украинские дети продолжают получать знания. Как и всегда, в конце учебного года для них прозвучит последний звонок. Однако будут и некоторые изменения - мероприятие будет проведено вживую или онлайн в зависимости от безопасности в регионе и наличия убежища. УНИАН назвал примерные даты последнего звонка в Украине и особенности его проведения.

Когда будет последний звонок 2023

Последний звонок в 2023 году прозвучит позднее, чем принято, из-за длительный отключений света зимой. Учебный год 2023-2023 в продлится до 30 июня для 11-классников, и до 1 июня для учеников остальных классов. Департамент образования советует вручить выпускникам аттестаты до 21-23 июня, а провести последний звонок - в пятницу 16 июня.

Эта дата является рекомендацией для школ. Окончательный день проведения последнего звонка и формат мероприятия руководства школ устанавливают самостоятельно в зависимости от ситуации в регионе.

Видео дня

Как пройдет последний звонок 2023

В зависимости от близости к зоне боевых действий, а также от наличия в школе укрытия последний звонок проведут вживую или онлайн. В последнем случае школьникам и родителям дадут ссылку на видеовстречу, где будет проведен последний звонок. В назначенное время они смогут присоединится к встрече и услышать от учителя наставления на следующий учебный год или поздравления с выпуском для 11-классников.

В живом формате мероприятие возможно организовать в тех школах, которые оснащены укрытием. Скорее всего, из-за военного положение праздник будет коротким и скромным, без гуляний и салютов. Традиционно на последний звонок выпускникам вручат аттестаты. Если во время мероприятия будет объявлена воздушная тревога, школьники, родители и учителя спустятся в укрытие.

Ежегодные традиционные шествия выпускников в 2023 году, как и в прошлом, будут отменены в целях безопасности.

Напомним, что в 2023 году украинские выпускники вместо ВНО будут сдавать НМТ 2023 с двумя обязательными предметами (украинский язык и математика) и третьим на выбор.

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