Украинские власти призывают к ужесточению санкций.

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Одессе крылатые ракеты "Калибр". В результате атаки погибли три человека, пострадавших - более десятка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя обстрел, подчеркнул, что враг до сих пор способен собирать эти ракеты, поскольку имеет доступ к иностранным деталям.

"Одесса. Россияне обстреляли город "Калибрами". Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет имеется не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие для вооружения", – написал он.

Напомним, осенью прошлого года россияне наносили массированные удары по украинской энергосистеме, истощая запасы высокоточных дальнобойных ракет. В воздушных силах объясняли, что из-за того, что враг использовал фактически весь свой стратегический потенциал этого вооружения, впоследствии между массированными атаками была значительная пауза. Однако сейчас РФ снова получила доступ к комплектующим. Враг возобновляет запасы вооружения, вероятно, найдя возможность обходить санкции.

Удар по Одессе 14 июня - главное

В ночь на 14 июня в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Скоро громкие взрывы раздались в Одессе.

Известно, что враг выпустил по городу 4 ракеты "Калибр", из них 3 удалось сбить. В результате атаки РФ зафиксированы значительные разрушения – взрывной волной повреждены бизнес-центр, вуз, жилые дома, магазины и тому подобное. Кроме этого, уничтожен склад одной из торговых сетей. В результате атаки погибли три человека, еще 13 получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу. Поисково-спасательная операция уже завершена.

Одесская областная прокуратура информирует, что было начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). На местах событий работают прокуроры, следователи СБУ и работники полиции, которые фиксируют очередное военное преступление страны-террориста.

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