Ей вменяли угрозы в сторону россиян.

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск известную украинскую журналистку Янину Соколову по одной из статей УК России, однако не уточнило, о каком именно обвинении идет речь.

Об этом сообщает пропагандистское "ТАСС", ссылаясь на базу данных ведомства. Карточка с информацией о "деле" Соколовой появилась на сайте утром 7 августа.

"Соколова Янина Михайловна разыскивается по статье Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Также издание напоминает, что в марте этого года журналистку включила в перечень "террористов" и "экстремистов" Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ.

В России Соколовой вменяют, что она во время эфира украинского телеканала NTA якобы акцентировала на необходимости убивать россиян по национальному признаку, напомнило ТАСС.

Главное о деятельности Янины Соколовой

Янина Соколова - украинская журналистка, которая ведет на YouTube свой канал с почти миллионной аудиторией. Также Соколова является ведущей передачи "Рандеву" на 5 канале. Проект показывают в формате личностных интервью с журналисткой.

В прошлом году Соколова взволновала украинцев слухами о личной жизни после развода с мужем-банкиром. Ее подозревали в романе с лидером группы "Бумбокс" Хлывнюком.

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