Ведущая отметила, что их с Хлывнюком не связывают романтические отношения.

Украинская телеведущая Янина Соколова недавно показала романтическое фото с Андреем Хлывнюком. Поклонники заподозрили их в романе, однако Янина поспешила опровергнуть эту информацию.

На своей странице в Facebook Соколова написала, что видится с лидером группы "Бумбокс" всего дважды в год. Фото в баре было сделано после интервью, а свечи горели, так как в этот момент в заведении отключили свет.

"Сейчас миллионы украинцев зажигают свечи не из-за романтизма, а потому что еды не видно", - написала ведущая.

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Также она прокомментировала развод со своим супругом, банкиром Владимиром Литвином. Соколова выразила надежду на то, что им удастся сохранить теплые дружеские отношения хотя бы ради детей.

"О других перепетиях в моей жизни я сообщу тогда, когда мне это будет нужно", - добавила Соколова.

Напомним, ранее Янина Соколова рассказала, что развелась со своим супругом, с которым была вместе с 2010 года. Известно, что у них есть двое сыновей - Николай и Мирон.

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