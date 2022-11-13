Пара вместе отдыхала в кафе.

Украинская ведущая Янина Соколова впервые призналась, что развелась с супругом, банкиром Владимиром Литвином. Долгое время она скрывала это от поклонников, но решилась таки рассказать после того, как у нее спросили, какие мужчины ей нравятся.

На своем YouTube-канале звезда рассказала, что ей нравятся честные, смелые, порядочные мужчины, с чувством юмора, на которых можно положиться, у которых слова совпадают с действиями. Для нее очень важно, чтобы мужчина был надежным.

Также у нее поинтересовались, как ее муж реагирует на то, что ей нравятся другие. На что Соколова ответила: "Я разведена с мужем. Поэтому, думаю, он знает, что мне нравятся мужчины".

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Позже она обнародовала в Instagram фото с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, который с начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды ВСУ. На снимке видно, что они сидят в кафе и обнимаются.

"Люблю коли ти вмикаєш свєт і говориш прівєт", – подписала фото Янина.

Вместе Соколова и Хлывнюк или нет - пока неизвестно. Они никак не комментируют свои отношения.

Янина Соколова: личная жизнь

30 мая 2010 года Соколова вышла замуж за банкира Владимира Литвина. У супругов есть двое сыновей - Николай и Мирон. В ноябре 2022 стало известно, что пара в разводе. Когда именно они развелись - неизвестно.

Напомним, ранее Дантес отреагировал на роман Дорофеевой и Кацурина.

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