Все подразделения патрульной полиции сейчас направлены на помощь гражданам, стабилизацию дорожного движения.

Все подразделения патрульной полиции сейчас направлены на помощь гражданам, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Об этом говорится в Telegram МВД.

"Стабилизация дорожного движения, помощь в эвакуации, помощь специальным службам. Максимальный контроль ситуации", - отметил он.

Относительно обстановки на дорогах Белошицкий заверил, что делают все возможное для регулирования движения.

"В случае ДТП - фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно того стоит... но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно", - отметил он.

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