Все подразделения патрульной полиции сейчас направлены на помощь гражданам, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Об этом говорится в Telegram МВД.
"Стабилизация дорожного движения, помощь в эвакуации, помощь специальным службам. Максимальный контроль ситуации", - отметил он.
Относительно обстановки на дорогах Белошицкий заверил, что делают все возможное для регулирования движения.
"В случае ДТП - фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно того стоит... но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно", - отметил он.