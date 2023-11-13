Он начал свое путешествие в Польше.

В воскресенье, 12 ноября, в сети сообщили, что в сторону Киева идет неизвестный мужчина с крестом на плечах. Его успели прозвать "Иисусом".

Впоследствии стало известно, что речь может идти об американце по имени Джими, которого ранее видели в Ровно и Житомире. Он рассказал Общественному, что 3 сентября начал путешествие из Польши в Киев. По словам мужчины, крест на его плечах весит 25 килограммов.

Иностранец сказал журналистам, что еще в прошлом году думал о способе "сделать мир немного лучше". "У меня была идея, что я пройду от Польши до Украины. И я буду встречать людей, делиться с ними любовью и надеждой", - сказал он.

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Мужчина сомневался, однако украинец, с которым он познакомился в Польше, поддержал его и купил материалы для креста. Американец говорит, что во время путешествия встречал пострадавших от войны украинцев, а также пообщался с одним военнослужащим.

"Он рассказывал мне вещи, которые видел на войне. Я обнимал его, говорил с ним и надеялся, что сделал хоть что-то для него. И он был счастлив, что я был рядом", - добавил он.

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