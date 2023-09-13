Подобную находку обнаружили впервые в средневековом городе Рускастро.

Такие, как может казаться, незначительные археологические находки, как одна монета, могут помочь ученым пролить свет на ранее неизвестные факты нашей истории.

Накануне очередное яркое открытие сделали археологи из Рима. Они провели раскопки в болгарском средневековом городе Русокастро в юго-восточной части страны, во время которых им удалось найти таинственную серебряную монету.

"Это серебряный пенни сербского короля Стефана Уроша II Милутина. Он правил Сербией с 1282 по 1321 год. На аверсе монеты изображен Иисус Христос, а на реверсе – король со святым Стефаном (считается первым христианским мучеником – УНИАН). Монета является копией венецианских пенни-матапанов, которые благодаря своему весу и высокому качеству серебра были самой стабильной валютой на Балканах конца XIII – начала XIV века", – говорится в пресс-релизе болгарского археологического музея Бургаса.

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Подчеркивают, что для археологов монета важна тем, что подобную находку обнаружили впервые в средневековом городе Рускастро, и это расширяет картину известного ранее монетного обращения в городе.

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