В ОП отметили: тот факт, что следственные действия состоялись накануне годовщины начала Майдана, вызывает беспокойство.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали сегодняшние обыски в помещении музея Революции Достоинства.

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Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Офиса президента.

"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка, не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных. Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас - и для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло", - говорится в сообщении.

Так, в ОП отметили, что "не может не вызывать беспокойства тот факт, что следственные действия состоялись четко накануне годовщины начала Майдана".

"Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях", - говорится в сообщении.

"Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", - отметили в ОП.

Кроме того, в офисе президента отметили, что по своему содержанию вопрос о сегодняшних событиях в Музее сводится к конкретным и четким документальным вещам. "Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц музея в хищении средств", - напомнили в ОП.

"Если деньги растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве", - говорится в сообщении.

В ОП подытожили, что акцентируют внимание на ключевом: "эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых". "Особо не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций", - добавили в офисе.

"Мы все заинтересованы в правде и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг Музея Революции Достоинства-четким юридическим заключением", - подытожили у президента.

Обыски в музее Евромайдана

19 ноября в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

В полиции сообщили, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

"Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составлял 9 млн 878 тыс. 517 грн", - сообщили в полиции.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения и в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В то же время в музее Майдана заявляют, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни, не украдено. Закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.

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Автор: Татьяна Поляковская