Цены женщина выставляла заниженные и от покупателей требовала полную предоплату,

Жительница Николаевской области торговала через интернет одеждой, которой не существует, и обманула более шести сотен человек со всей Украины.

Читайте также"От Иисуса" : в центре Львова неизвестный раздавал прохожим деньги (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Цены она выставляла заниженные. От покупателей требовала полную предоплату, общалась только через мессенджеры, а только получала деньги - обрывала связь.

Для конспирации с десяток раз меняла в соцсетях названия своих онлайн-магазинов, которые насчитывали до десяти тысяч подписчиков. Клиентов, которые писали негативные отзывы, сразу удаляла и блокировала.

Правоохранители сейчас устанавливают сумму убытков, которые женщина нанесла людям. Ей грозит до восьми лет заключения.

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Автор: УНИАН