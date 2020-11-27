Жительница Николаевской области торговала через интернет одеждой, которой не существует, и обманула более шести сотен человек со всей Украины.
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Цены она выставляла заниженные. От покупателей требовала полную предоплату, общалась только через мессенджеры, а только получала деньги - обрывала связь.
Для конспирации с десяток раз меняла в соцсетях названия своих онлайн-магазинов, которые насчитывали до десяти тысяч подписчиков. Клиентов, которые писали негативные отзывы, сразу удаляла и блокировала.
Правоохранители сейчас устанавливают сумму убытков, которые женщина нанесла людям. Ей грозит до восьми лет заключения.
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