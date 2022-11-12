Пожилая женщина передала патроны, которые ей удалось украсть у оккупантов.

Пожилая жительница освобожденной территории Херсонской области растрогала украинских воинов неожиданным "подарком".

Находясь под оккупацией бабушка украла у захватчиков немало патронов, спрятала их, дождалась украинских воинов и передала им свои трофеи. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что защитников растрогал поступок женщины.

"Бейте их - кацапов!"- со слезами на глазах сказала бабушка, передавая патроны украинским воинам.

Видео дня

Один из военных на видео сказал, что вот так их встречают на родной земле. Защитники обняли старушку и пообещали, что обязательно вернутся к ней с едой.

ВСУ освобождают Херсонскую область: главные новости

9 ноября Россия заявила о выводе войск из Херсона и правобережья области. Отступая, оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

ВСУ довольно стремительно продвинулись в Херсон, а 11 ноября зашли в город и взяли его под контроль, сеть заполонили фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы зашли в Херсон и деоккупировали все правобережье Херсонской области.

Российские пропагандисты называют побег России из Херсона "трудным решением" и меняют риторику на более спокойную на фоне неудачи Кремля. Контрнаступление продолжается.

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