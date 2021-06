Модель Анна Гомонова: В Киеве девочки зарабатывают за 2-3 часа съемки 200-300 долларов

Модель Анна Гомонова в интервью УНИАН рассказала, как обстоят дела с модельным бизнесом в Украине, предлагают ли девушкам эскорт и в каком возрасте они уходят на "пенсию".

Анна, как давно вы занимаетесь моделингом? Что сподвигло выбрать такую сферу деятельности?

Моделингом я начала заниматься с 14 лет, поступив в модельную школу. До этого, в девять лет прошла большой конкурс при Республиканском Центре Моды. Параллельно я училась в художественном лицее, в музыкальной школе по классу фортепиано, занималась в театральной и хореографических студиях.

Модельный бизнес создает тренды, диктует образы современной идеальной женщины, мужчины. Этот процесс состоит из модных шоу, рекламных кампаний, международных показов моды, фотосессий, глянцевых журналов и т.д. Какая девушка не мечтает попасть в эпицентр всего этого?!

На ваш взгляд, кто может стать моделью?

Для того чтобы стать успешной и востребованной моделью, привлекательной внешности недостаточно. Нужны еще хорошее здоровье и физическая форма, сильный характер, уверенность в себе, навыки самопрезентации и перевоплощений, коммуникабельность. Также нужна профессиональная подготовка — опыт участия в различных конкурсах и международных проектах, дополнительное образование, расширяющее ваш кругозор и мировоззрение.

Существуют ли ограничения по возрасту? Есть какая-то четкая цифра, после которой модель отправляют «на пенсию»?

В целом, на продолжительность карьеры модели влияют четыре фактора: востребованность в данной возрастной категории, внешние данные, территориальное нахождение и жизненные принципы. Все.

Вы — международный посол красоты, а всего на вашем счету более сотни титулов. Каким из них гордитесь больше всего?

Каждый титул, завоеванный мною, одинаково ценен и дорог. Каждый из них – достижение определенного жизненного пути. Например, среди значимых корон для меня — First runner-up «Princess of the Globe 2014» (Турция), «Mrs Top of the World» (Индия), «Ms Maximum supermodel» (Лас-Вегас), «Ms. Universe International» (Лас-Вегас). С 2018 года я международный амбассадор и лицо международного конкурса «Mrs. Elite Beauty Queen 2018». А с 2019 - амбассадор конкурса «Queen Globe», «Mrs Globe», который проходил в Китае. Там я стала первой вице-мисс среди 85 участниц.

Каждый титул, каждая победа — это награда за путь, который проходит участница. Одно из важнейших требований к любому титулу – культивирование образа женщины, гармонично сочетающей внешнюю и внутреннюю красоту. Духовные качества участницы, стремление к успеху, борьба с социальным неблагополучием и демонстрация ценности мира во всем мире – все это важно.

Работа модели занимает очень много времени. И это колоссальная работа над собой. Скажите, приходилось ли вам чем-то жертвовать ради того, чтобы иметь возможность выходить на подиум?

В прошлом году меня пригласили принять участие в престижном шоу от кутюр в Париже – 34-м «Oriental Fashion Show», которое проходило в Лувре. Уже на первой репетиции я получила приглашения выйти на подиум в показах более десяти дизайнеров. Я была рада, однако нескольким все же пришлось отказать из-за очень плотного графика и большой нагрузки. Но за время пребывания в Париже успела не только пройтись по подиуму, а и отснять обложку для модного журнала, насладиться атмосферой Парижа. А, вернувшись домой, подготовить картину для выставки в Риме.

Я никогда ничем не жертвовала! Для чего нужна жертвенность, если можно правильно распределить свое время и приоритеты, и наслаждаться жизнью?

Всегда веду несколько проектов. На данный момент я являюсь совладелицей клиники красоты в центре Киева, работаю моделью, пишу картины и успеваю быть прекрасной дочкой и супругой.

Как удается совмещать моделинг и увлечение живописью?

Дело в том, что основная моя деятельность - художник-живописец. Я участник многих международных художественных проектов и персональных выставок. На моем счету - благотворительные выставки и акции, персональные выставки в Беларуси, Украине, Германии, Китае, коллективные выставки в Париже, Мадриде, Палермо, Москве, Венеции, Вене. В июне я приняла участие в выставке в Вене под названием «We contemporary», где представила работу «Водопад».

А какая картина ваша любимая?

Все работы, которые я пишу, одинаково мне дороги. Это пережитые впечатления, воспоминания об открытии чего-то нового и прекрасного. Потребность перенести на холст то, что запало в душу, каждый раз возникает после путешествий по миру. Я восхищена колоритом и традициями разных стран. У меня даже родилась целая выставка «Art voyage», которая состоит из серии работ, но, благодаря путешествиям, пополняется и сегодня.

Возвращаясь к теме показов, рассматриваете ли сейчас участие в каких-либо?

Сейчас готовлюсь к международному конкурсу, который пройдет в Южной Корее в декабре.

Но мне сейчас больше интересны конкурсы, где я могла бы поучаствовать в статусах участника организационного комитета, VIP-гостя или ведущей финального шоу награждений. Для этого у меня накоплен достаточный опыт. А принимать участие в конкурсах, или нет, зависит от значимости поступившего мне предложения.

Вы говорили, что занимаетесь не только моделингом, но и снимаетесь на обложки модных глянцев. За фотосъемки чаще платят вам или платите вы? Сколько стоит обложка?

За фотосессии, обложки модного глянца платят рекламные компании, заказчики, организаторы международных проектов, которые заинтересованы именно в вас.

Сколько зарабатывает модель в Украине?

Когда я приехала в Киев из Минска, мне сразу поступило предложение стать ведущей передачи «Светские хроники». Я приняла его и достаточно быстро стала медийной личностью в Украине. Мои гонорары всегда отличались от гонораров «простых» моделей, без фактора медийности. Наслышана, что в Киеве девочки зарабатывают за съемку, которая длится 2-3 часа, 200-300 долларов. Более известные модели зарабатывают больше, и суммы согласовываются индивидуально.

Многие украинские модели смогли покорить подиум не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Тяжело ли переходить на международный уровень?

Чем качественнее образование модели, наличие у нее специальных способностей и навыков, практического опыта, тем больше шансов успешного перехода на международные подиумы и участия в проектах международного уровня. В моей карьере все складывалось естественно: нужные встречи происходили, а предложения поступали сами собой.

К примеру, на данный момент я являюсь лицом самого дорого отеля на Мальдивах, в котором снимали несколько обложек для мировых глянцев — Glamour и L`Officiel. Для съемок фотосессии нашей команде на два дня был предоставлен остров стоимостью 80 000 долларов в сутки.

Вокруг вашей профессии ходит много слухов. Мол, моделям часто предлагают эскорт. В вашей практике были такие случаи?

У меня нет таких сведений и такого опыта.

Еще бытует мнение, что моделям легче выйти замуж.

Я не исследовала этот вопрос и не собирала сведений о личной жизни моделей. По-моему, все зависит от характера человека и его отношения к жизни.

Не могу не спросить о программе «Панянка-Селянка», в которой вы участвовали. Что впечатлило в селе? Могли бы переехать туда жить, например?

Участвуя в проекте «Панянка-Селянка», я заново открыла для себя знания о том, что такое жизнь в сельской местности. Самое главное, что я отметила для себя — это большая ответственность людей, живущих там. Уход за домом, хозяйством требуют больших затрат времени и самоотдачи. Но, несмотря на все трудности, жизнь в селе может оказаться лучшим, что с вами случилось. Оставив шумный город, у вас появляется желание (и возможность) слиться воедино с природой.

Хотели бы еще раз повторить этот эксперимент?

Если представится возможность заново пережить те эмоции, я с радостью приму предложение об участии. Проект «Панянка-Селянка» был очень познавательным и интересным.

Какие творческие цели вы себе поставили на 2021 год?

Пандемия COVID-19 внесла много изменений в нашу жизнь. Но когда одни двери закрываются, то другие открываются. Появляются новые возможности. Я начала постепенно осуществлять те планы, которые ранее были отнесены «на потом», на необозримое будущее. Я знакомлюсь с культурой тех стран, которые пока не собиралась посещать – была в фото-туре в Каппадокии (Турция), на днях вернулась из Грузии. Границы этих стран оказались открыты для въезда, и я получила истинное удовольствие, побывав там. В июле меня пригласили в Дубай на неделю моды…

Также мне доставляет удовольствие принимать участие в международных выставках и проектах. Из-за карантинных ограничений их форматы изменились, но остались доступными. Уже планирую поездку в Вену, на выставку «We Contemporary Art Show 2021».

Диана Могилевич

