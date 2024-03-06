По словам Авагяна, в их подразделении еще не было ни одного мобилизованного с начала полномасштабной войны.

Младший лейтенант, командир подразделения Р.У.Г. в составе 59 ОМПБр Гамлет Авагян с позывным "Гамлет" заявил, что не видит смысла в усилении мобилизационного законодательства в Украине. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"А какой смысл? Если человек не будет воевать, он не хочет, мы туда его отправим, поставим в окоп и его убьют. Ведь он не хочет воевать, у него одна мысль, как убежать. Я не могу дать на это ответ, как-то же я это делаю, у меня всего хватает. У меня даже бывают такие ситуации, когда я своим побратимам, комбатам даю своих людей, потому что у меня их достаточно. Можно разное придумать", - сказал командир.

Кроме того, Гамлет добавил, что в их подразделении за все время полномасштабной войны не было ни одного мобилизованного. Все самостоятельно приходили в подразделение.

Видео дня

"Я в первую очередь думаю о том, чтобы не было потерь. У нас за все время, кучу штурмов, у нас только 6 потерь за все время. Да, раненые есть, их много, но потерь шестеро. Это нормальный результат, все зависит от руководителя. Я никогда не отправлял людей на штурмы пешком, ведь даже 200 метров пройти - потери уже будут 50%", - рассказывает Гамлет.

Командир также добавил объяснил, что если новые люди, которые к ним присоединились, отказываются идти в штурм, он их не заставляет. Зато ищет другие назначения. Например, должность водителя или что-то еще. Кроме того, Гамлет объяснил, какая мотивация у его бойцов становиться в ряды Сил обороны.

"Для иностранцев - это опыт, деньгами мы их не удивим. Что касается наших ребят, то деньги им нужны, чтобы семьи жили. А они сами видят отношение, у них есть личное пространство после каждого штурма. Они могут заниматься тем, чем хотят, до следующего штурма. К кому-то жены приезжают, есть у них личное пространство. И я их никогда не загоняю под рамки - надо на три дня поехать домой, конечно, езжай. Они это видят и у нас как семья, меня мало кто командиром называет, я за каждого, какой бы он ни был, он мой".

Ситуация с мобилизацией в Украине

По мнению военнослужащего 56 ОМПБр Вооруженных сил Украины Сергея Гнездилова, мобилизация сегодня существенно отличается от той, которая была в начале войны с Россией в 2014 году.

Тем временем в Верховной раде продолжается работа над новым законопроектом о мобилизации. По словам заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, передача законопроекта на голосование - это вопрос дней, а не недель.

Вас также могут заинтересовать новости: