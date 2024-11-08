Дефицит кадров наблюдается во всех сферах труда в Украине.

В Украине сейчас проживают около 8 миллионов людей, которые являются экономически неактивными. Это люди, которые по тем или иным причинам не имеют работу.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная во время своего выступления на Киевском международном экономическом форуме 2024. Она отметила, что правительство должно сконцентрировать усилия на том, чтобы активировать эти 8 миллионов человек.

Бережная во время выступления подчеркнула, что большая проблема с безработицей есть не только в Украине, но и в Европе, а также других странах мира. По ее словам, в эту категорию населения чаще всего входят люди с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать семейные и рабочие обязанности.

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Дефицит кадров наблюдается во всех сферах, поделилась замминистра экономики. Она добавила, что во время опроса работодателей в 2023 году чаще всего они жаловались на нехватку финансовых ресурсов, но в этом году они больше страдают от нехватки работников.

Чиновница заявила, что по данным Международной организации труда Украине необходимо привлечь 8,6 миллиона дополнительных работников, а согласно исследованию Минэкономики нужны 4,5 миллиона человек. Она отметила, что тредном в украинской экономике будет перерабатывающая промышленность и высокотехнологичная сложная экономика.

Украине нужны дополнительные работники, но для роста ВВП особенна важны эффективность и производительность труда, считает Бережная:

"Мы понимаем, что то, над чем должно работать правительство, это не только создание инклюзивного рынка труда, который вернет людей, которые уехали, но и инвестирование в производительность труда. Здесь полем для соответственности правительства, бизнеса и ОО является создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда".

В качестве примера таких программ чиновница привела ваучеры на переобучение от украинской Coursera, которая имеет более 30 тысяч стипендий. Также она подчеркнула, что сейчас очень важно привлекать к экономике женщин.

Рынок труда в Украине - другие новости

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова рассказала, что украинские работодатели "охотятся" за мужчинами старше 60 лет. Она отметила, что мобилизованных мужчин на рабочих местах также часто заменяют женщины.

Кроме того, заместитель министра социальной политики Дарья Марчак поделилась, что к 2025 году в Украине останется около 25 миллионов человек, что приведет к серьезному дефициту кадров. Согласно прогнозу Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 млн человек.

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