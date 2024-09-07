Адвокаты заявляют, что все чаще украинцам дают реальный срок за уклонение от мобилизации, у этого есть свои последствия.

Адвокат Роман Симутин заявил, что уклонистов в будущем ждут серьезные проблемы в Украине. Хотя уже с 1 сентября военнообязанных ждут штрафы, например, за необновление данных в ТЦК, потерю военного билета и так далее.

В комментарии для ТСН Симутин сообщил, что количество уклонистов, приговоренных к судам и реальным тюремным срокам в разы увеличилось. В основном те, кто решил следовать пути нарушения мобилизационного законодательства, получают три года заключения. Этого достаточно, чтобы впоследствии ранее судимый украинец столкнулся с серьезными проблемами, в частности, с устройством на работу.

"Вообще человек с судимостью не сможет устроиться на какую-либо государственную службу. Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10%-15% реальные сроки наказания, то сейчас 50%-60%. То есть в разы увеличилась доля людей, которые получают реальные сроки наказания", – заявил Симутин. Видео дня

Другой адвокат, экс-глава Государственной пенитенциарной службы, Сергей Старенький отметил, что Верховный суд настоял на том, чтобы нарушителям выносили приговоры с реальным сроком наказания.

"По мнению суда, другие люди берут пример. – уклонился от военной службы и фактически не понес наказание. То есть уклонился повторно от военной службы. Поэтому и увеличилось количество приговоров, когда применяются реальные сроки", - добавил адвокат.

Несмотря на то, что количество осужденных с каждым днем растет, по словам юристов, судимость впоследствии повлияет на их жизнь. Таким гражданам запрещено занимать должность на государственной службе и в правоохранительных органах, где есть доступ к государственной тайне.

"На государственной службе и в правоохранительных органах проводится служебная проверка до 5 колена. Но если говорить о частных предприятиях, то здесь все будет зависеть от работодателя. В частном секторе ситуация мягче. Каких-либо других ограничений для человека нет", - заявил адвокат Екатерина Анищенко.

Попытки незаконного пересечения границы

Уклонисты продолжают искать способы незаконно "сбежать" из Украины. В частности, в пресс-службе Государственной пограничной службы заявили о задержании мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу — с Беларусью (!).

"Пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизнь людей", - заявляют там.

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