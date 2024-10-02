Генштаб еще должен утвердить перечень боевых бригад, которые смогут это делать.

Воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), но не все. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал юрист Александр Золотухин.

По его словам, не каждая воинская часть сможет мобилизовать добровольцев напрямую. "Соответствующий перечень боевых бригад, которые будут иметь функции рекрутинга относительно добровольцев, должен еще утвердить Генштаб", - отмечает юрист.

Золотухин отметил, что правительство еще не опубликовало документ с изменениями порядка мобилизации, а есть только комментарии соответствующих ведомств по этому поводу. Юрист объяснил, что из них известно.

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По словам Золотухина, ранее человек, придя в центр рекрутинга, выбирал себе позицию, на которую бы хотел поступить на службу. В дальнейшем человека направляли в ТЦК, с которым командование части имеет хоть какое-то сотрудничество. "На практике были случаи, когда люди шли на определенные должности, а позже оказывались на совсем других позициях и были разочарованы. Об этом передавали своим родным, знакомым и поэтому позже рекрутинг уже был не столь эффективен как раньше", - сказал юрист.

По его словам, изменениями предусмотрено, что сами воинские части, если человек согласились заместить определенную должность, выдают направление на военно-врачебную комиссию. После прохождения ВВК, человеку именно военная часть выдает соответствующее распоряжение о мобилизации.

"То есть определенным образом в обход ТЦК. Хотя на ТЦК и в дальнейшем будет возлагаться функция оповещения и призыва. В то же время исчезнет тот момент, когда добровольцы, попадали не в те части, куда они соглашались проходить службу", - подчеркнул Золотухин.

Мобилизация добровольцев в обход ТЦК

Как сообщал УНИАН, Министерсво обороны Украины отмечало, что воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации.

Соответствующее постановление, которое разработало Министерство обороны, принял Кабинет министров.

Проинформировали, что отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

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