По словам ветерана АТО, на фронте люди очень меняются, поскольку начинают понимать, что напротив них есть "конкретное зло, которое тебя прям сейчас хочет убить".

Восемь из десяти пойманных Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уклонистов становятся хорошими солдатами. Об этом заявил ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью LIGA.net.

"Здесь как раз есть уже достаточно большая статистика, поскольку ловят (уклонистов - УНИАН), мягко говоря, не первый день. Восемь из десяти привоевывается. Причем, трансформация начинается еще по дороге в учебный центр. В учебном центре она очень ускоряется, а когда человек попадает на фронт - вы вообще не представляете, насколько он меняется", - отметил он.

По словам Дикого, на фронте люди очень меняются, поскольку начинают понимать, что напротив них есть "конкретное зло, которое тебя прям сейчас хочет убить", а рядом есть конкретный побратим. И у таких людей появляется осознание: если ты начнешь убегать, то ты подведешь побратима, и его убьют, заявил бывший военный.

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"Люди там очень меняются. Да, не все, но восемь из десяти становятся замечательными, нормальными солдатами. Более того, очень забавно наблюдать, как они потом начинают прикалываться над уклонистами. И главное им потом не напоминать, как начинался их собственный путь с "бусика", - отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы мотивировать людей мобилизоваться, нужно решить ряд вопросов.

"Верховная Рада должна принять два закона: о предельном сроке службы и о криминализации уклонения от воинского учета. Перед каким выбором сегодня стоит военнообязанный украинец: или одеть форму навсегда, или заплатить штраф 25 тыс. грн. Выбор должен быть намного упрощенным. Ты - гражданин этой страны, ты пользовался всеми правами, всеми свободами, государственными сервисами этой страны, ты пользовался школами, дорогами, безвизом, поэтому теперь ты должен отдать, например, четыре года жизни, чтобы эта страна продолжала существовать. Но у тебя остается выбор: или ты отдаешь эти четыре года в пикселе и возвращаешься героем, или те же четыре года будешь зэком как бесплатная рабочая сила и останешься с клеймом осужденного", - пояснил Дикий.

Мобилизация в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык заявила, что мобилизация в Украине провалена, а потери украинских военных сейчас больше, чем тот потенциал мобилизационного ресурса, который привлекается в ВСУ. По ее словам, украинцы уже называют мобилизацию "бусификацией", и относятся к ней крайне негативно.

При этом депутат также указала, что есть люди, которые даже без "дополнительных мотивационных поощрений" приходят в рекрутинговые центры, которые обращаются к бригадам с просьбой взять их.

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