Наплыва желающих воевать, как это было в феврале 2022 года, уже не будет.

Сейчас в украинскую армию в основном попадают мобилизованные без мотивации, которым более 40 лет, при этом они имеют "букет" заболеваний. Но, по словам полковника Нацгвардии Украины Артема Илюхина, впоследствии эти люди "раскрываются" и осознают, что рядом - побратимы, которые во время ранения окажут помощь и вытащат из ада, пишет "Новинарня".

Илюхин пояснил, что военные давно ждали изменения в закон о мобилизации, который вступил в силу в мае. Он добавил, что из-за демократических процессов в Украине принятие закона затянулось.

"Поэтому имеем то, что имеем. ... Конечно, того наплыва желающих, как это было в феврале 2022 года, уже не будет. Все, кто хотел воевать, или уже в армии, или активно помогают армии, или, к сожалению, их уже нет с нами. И большой вопрос с качеством мобилизованных. Потому что нам, конечно же, хотелось бы видеть молодых здоровых людей 25-35 лет, сильных, морально устойчивых, мотивированных", - рассказал военный.

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Однако, как добавил полковник, большинство из последней волны мобилизации - это мужчины, которым более сорока лет, нередко с хроническими заболеваниями и низкой мотивацией. Но все равно они - граждане Украины, других нет, поэтому приходится работать именно с такими новобранцами.

Военный также объяснил, какая разница в боеспособности между добровольцами и мобилизованными. В частности, мотивация - это главный двигатель, который позволяет выполнять поставленные задачи. Каким бы ты ни был "терминатором" - умелым и опытным, без мотивации трудно достичь успеха. Мотивированный боец, который четко понимает, почему он в Силах обороны, осознает, что может случиться с его семьей и страной - он и задачу выполнит, и свою жизнь сможет сохранить:

"Без мотивации все остальное теряет смысл".

В то же время, по словам Илюхина, часто бывает, что сначала человек вообще не имеет мотивации, но, попав в коллектив, проходит подготовку и в процессе "раскрывается". То есть, он осознает, что рядом - побратимы, на которых можно положиться, которые помогут, при ранении окажут помощь.

"Начинают осознавать, что при ранении наложат турникет и вытащат из ада. И у него появляется мотивация, вера в себя и свое оружие", - отмечает военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, одна категория мужчин исчезла из учебных центров ВСУ. Речь идет о сворачивании мобилизации мужчин предпенсионного возраста.

При этом мужчин в возрасте 50-59 лет все же могут мобилизовать при наличии у них дефицитных военно-учетных специальностей. К таким относятся сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и тому подобное.

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