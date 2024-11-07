Сейчас военный служит в пограничном подразделении и обеспечивает его связью.

Военный с позывным "Сплит", который сейчас служит связистом пограничного подразделения, защищающего Харьковское направление, год назад пытался переплыть Тису, чтобы покинуть Украину. Мужчина поделился своим опытом пребывания в Силах обороны.

По его словам, в гражданской жизни он работал в IТ-сфере - занимался разработкой платежных систем, информирует Госпогранслужба.

"У меня была попытка незаконного пересечения границы примерно год назад. Я заплатил некоторым людям существенную сумму денег. Вроде бы все гладко должно было быть. И вместо того, чтобы спокойно перейти границу, так случилось, что пришлось переплывать реку Тиса на надувной лодке", - рассказал "Сплит".

После неудачной попытки он был мобилизован и попал в ряды ГПСУ.

"Рисовал армию страшнее, чем она у меня есть. Но я понимаю, что может быть по-разному", - говорит военный.

В его обязанности сейчас входит обеспечение устойчивой связи для подразделения, настройка радиостанций и прокладка интернета на позициях.

Попытки побега уклонистов за границу через Тису

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пограничники фиксируют множество попыток мужчин призывного возраста незаконно попасть за границу через реку Тиса на Закарпатье. Некоторые из них оказываются смертельными.

Представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко сегодня, 7 ноября, заявил, что с начала полномасштабной войны более 40 человек погибли при преодолении труднодоступных горных местностей или границы по рекам.

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