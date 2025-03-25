Существует множество категорий граждан, которые освобождены от обязанности служить.

В Украине из-за боевых действий военное положение продлено до 9 мая, а потому стоит знать, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Кто освобожден от службы в армии

Отсрочка от мобилизации по новому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" касается многих категорий граждан.

В частности, не призывают лиц с инвалидностью и военнообязанных, которых признали временно непригодными по результатам ВВК. Существует отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам. Ее дают отцам трех и более детей, если они несовершеннолетние.

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Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы и 1 также подпадает под эту категорию. Стоит отметить, что служить не заставят, если военнообязанный является единственным родственником, который может обеспечить инвалиду или пожилому родственнику нужный уход и поддержку.

Отметим и то, на сколько дается отсрочка по уходу за инвалидом. Она будет длиться до конца военного положения. В отдельных случаях не отправляют на службу мужчин, у которых жена является инвалидом третьей группы.

Также мобилизовать не будут людей, которые прошли плен. Освобождены от призыва люди, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время АТО или в период военного положения, если они участвовали в мероприятиях для укрепления нацбезопасности.

Давно известно, в каком случае могут дать отсрочку от мобилизации еще - если человек забронирован, то на этот период ему ничего не грозит.

Отсрочка для студентов работает только, если у них последовательное образование, а обучение проходит в дуальной/дневной форме. Научных сотрудников и педагогов не призовут, если их ставка от 0.75.

Как оформить отсрочку

Для этого нужно взять паспорт, военник и написать соответствующее заявление в ТЦК и СП. Их и документы, которые дают право получить отсрочку, передают сотрудникам.

Для многодетных родителей, студентов и лиц с инвалидностью доступна отсрочка в Резерв+. Важно помнить, что ее регулярно нужно продлевать - отсрочка обновляется автоматически только у инвалидов и соискателей образования.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья доступна только для людей с серьезными противопоказаниями или если они имеют инвалидность любой группы. В этом случае человека могут либо полностью исключить с воинского учета или же признать непригодным (временно) с обязательным повторным прохождением медицинской комиссии через полгода-год.

Касательно того, нужно ли проходить ВЛК если есть отсрочка, все не так просто. Дело в том, что до решения об отсрочке, военнообязанные могут ее не проходить, однако у них должно быть актуальное решение медкомиссии. Если его нет и человек откажется проходить ВЛК, то это будет считаться нарушением воинского учета.

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