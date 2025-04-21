Также в этом приложении появится и причина нарушения воинского учета.

Летом Минобороны запустит возможность для военнообязанных оплатить штраф через приложение "Резерв+". Благодаря такому решению можно будет не ходить в ТЦК за квитанцией, потом в банк и снова заносить эту бумажку в военкомат. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью LB.ua.

По ее словам, это можно будет сделать еще и с 50% скидкой.

"Кроме того, мы сейчас добавляем в Резерв+ причину нарушения - например, "не явился на оповещение, номер дата". Это очень важно, чтобы гражданин понимал, что конкретно он нарушил. И дальше он нажимает кнопку "Оплатить штраф", платит 8 500 грн (половина от суммы штрафа), с него снимается его нарушение и приложение показывает, что все хорошо", - подчеркнула Черногоренко.

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В то же время она подчеркнула, что есть ограниченное количество раз, когда можно оплатить штраф, после чего запускаются уже другие механизмы ответственности.

"То есть это не вечное освобождение от любой ответственности, это возможность несколько раз оплатить штраф, если человек забыл или не успел", - объяснила заместитель министра обороны Украины.

Черногоренко также рассказала, что в 2025 году Минобороны планирует ввести подписание смарт-контрактов в "Резерв+".

"Выглядеть это будет так - человек выбирает вакансию, дает фидбек бригаде, что он заинтересован, бригада с ним проводит собеседование. И может непосредственно рекрутировать человека. Мы добавим возможность подписать смарт-контракт прямо в телефоне с бригадой. И таким образом мы уйдем от отношений. То есть уберем между бригадой и военнообязанным любых посредников. Так Минобороны формирует площадку, чтобы бригады сами рекрутировали себе нужных людей. Потому что кадровое лицо, которое занимается набором людей, лучше понимает сектор и специфику бригады", - заверила чиновник.

"Резерв+" - последние новости

Как писал УНИАН, в "Резерв+" запустили отсрочки для большей категории людей с инвалидностью. В Минобороны отметили, чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию.

В то же время в Минобороны сообщили, что электронные направления на ВВК в "Резерв+" стали еще удобнее. По словам Екатерины Черногоренко, теперь эти направления содержат дату прибытия на медосмотр.

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