"OLX Работа" охотно поддерживает инициативу по поиску специалистов для замещения вакантных должностей в Вооруженных силах Украины.

ООО "Емаркет Украина" (OLX.ua) присоединился к рекрутинговому проекту Министерства обороны Украины по заполнению военных вакансий в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В частности, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и директор ООО "Емаркет Украина" (OLX.ua) Екатерина Онищенко подписали документ о сотрудничестве.

В Минобороны отметили, что это уже четвертая компания, с которой оборонное ведомство будет работать для привлечения в Вооруженные Силы Украины мотивированных военных для службы по контракту.

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"Очень радует, что представители бизнеса подтверждают патриотическую позицию и предлагают свои возможности для этого дела. Проект уже демонстрирует первые положительные результаты", - отметила Калмыкова.

Так, на партнерских интернет-площадках в Сети уже размещено более тысячи должностей в Силах обороны, на которые поступили десятки тысяч отзывов.

"Мы с "OLX Робота" охотно поддерживаем эту инициативу. Ведь кроме военных вакансий, ВСУ нуждаются в поварах, водителях, слесарях и т.д. И таких специалистов на "OLX Работа" немало. Это отличная возможность укомплектовывать подразделения не по принципу распределения, а сугубо по специальности", – подчеркнула Онищенко.

Как известно, Минобороны уже работает с такими компаниями, как Lobby X, Work.ua, Robota.ua. Это сотрудничество свидетельствует, что заинтересованность вакансиями в Вооруженных силах Украины растет.

Оборонное ведомство призывает приобщаться и другие онлайн-платформы к сотрудничеству в рамках этого рекрутингового проекта.

Рекрутинг в Украине - последние новости

В Минобороны объяснили, возможен ли перевод на другую должность после рекрутинга. Так, в вопросах мобилизации оборонному ведомству помогает организация Lobby X во главе с Владиславом Грезевым, а также рекрутеры Work.ua и Robota.ua.в этом случае мобилизация проводится непосредственно в подразделения, но срок прохождения бюрократических моментов может быть разный.

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