За 2 дня в приложении "Резерв+" онлайн-отсрочку оформили около 40 тысяч украинцев.

В течение двух дней работы сервиса по оформлению онлайн-отсрочки в мобильном приложении "Резерв+" услугой воспользовались около 40 тысяч украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, пока функция доступна только для людей с инвалидностью и для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно. Впрочем, вскоре сервисом смогут пользоваться другие категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

"В первые же часы мы наблюдали сумасшедший запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", - рассказала заместитель министра.

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Она подчеркнула, что из-за этого время ожидания может быть несколько больше, чем обычно, при этом все отсрочки будут предоставлены:

"За два дня онлайн-отсрочки в "Резерв+" мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан".

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации в "Резерв+" заработала. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что оформить онлайн-отсрочку могут люди с инвалидностью и соискатели последовательного образования.

Как сказал Умеров, "это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат".

Также УНИАН сообщал, что делать, если сервис по отсрочке от мобилизации в "Резерв+" дает сбой. Как пояснили в Минобороны, если у военнообязанного есть действующая отсрочка, он не сможет оформить новую отсрочку через приложение.

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