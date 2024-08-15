Это касается братьев, у которых общие мать или отец.

Министерство обороны поддерживает необходимость принятия законопроекта о предоставлении отсрочки от призыва мужчинам, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне.

Об этом сообщается на сайте Кабмина. В сообщении отмечается, что Минобороны поддерживает принятие в первом чтении законопроекта №11391 "О внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения круга военнообязанныхсвязанных чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации".

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента группой народных депутатов из разных фракций парламента.

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Согласно законодаавства Украины, полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей, а неполнородными являются братья, которые имеют общую мать или отца.

На сегодня законодательством предусмотрено, что такую отсрочку от призыва имеют полнородные братья, то есть родные братья по матери и отцу. Законопроектом предусмотрена отсрочка для тех мужчин, у которых во время АТО или полномасштабного вторжения России погибли или пропали без вести родные по матери или отцу брат или сестра.

Закон о мобилизации

Принятый в мае закон о мобилизации предусмотрел, в частности, отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. Если ВВК выявит заболевания, несовместимые с возможностью нести службу, его признают временно или совсем непригодным. Предусмотрена отсрочка от мобилизации студентам и научным деятелям. Отсрочка для студентов возможна, только если военнообязанный человек учится "на дневном" или с помощью дуальной формы образования. При этом, он должен получать первое и единственное профессионально-техническое, профессиональное, профессиональное предвысшее и высшее образование.

Военнообязанные мужчины и женщины, которые имеют бронь от мобилизации, находятся на воинском учете, но не могут быть принудительно мобилизованы.

Правила, по которым выдается отсрочка от мобилизации, касаются, в частности, женщин и мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет; женщин и мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

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