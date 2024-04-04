Боевые командиры рассказывают, что людей, которые к ним приехали после подготовительных моментов, не направляют на передовую, подчеркнул Лубинец.

Многие люди избегают общения с военными, поскольку ожидают, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую. На это обратил внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Почему многие люди избегают общения с военными? Потому что ожидают, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую. Кто у нас проводил информационные кампании? Когда бы разъясняли, что будет длительный процесс подготовки, возможно, за рубежом, что после этого будет психологическая подготовка. Боевые командиры рассказывают, что людей, которые к ним приехали после подготовительных моментов, не направляют на передовую. Сначала они общаются с теми, кто уже воевал. Потом смешивают группы, чтобы рядом с человеком не обученным был обученный, чтобы передавал опыт", – пояснил он в интервью "Суспільному".

В одном из последних интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что новобранцы должны проходить обучение. Однако, по словам омбудсмана, "Сырский должен говорить, не они "должны", а они "пройдут" подготовку минимум 2-3 месяца, а до этого 100% не попадут на передовую".

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"Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли. Видели ли вы хоть одного человека, который за это понес наказание? Когда выходит главнокомандующий, он должен прежде всего сказать: минимум три месяца подготовка. Второе: по всем подобным случаям мы разобрались, вот конкретные фамилии, смотрите, какие они понесли наказание. Иначе будет оставаться недоверие к мобилизационным процессам и будут и дальше эти истории, которых на самом деле не очень много", – резюмировал Лубинец.

Мобилизация в Украине: важные новости

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК не могут задерживать людей на улице. Он подчеркнул, что от этого не выиграет ни армия, ни граждане, которые боятся выходить на улицу. При этом Лубинец отметил, что сотрудники Нацполиции "имеют право останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования".

Стоит отметить, что на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о снижении призывного возраста до 25 лет, а также об электронном кабинете военнообязанного.

В Минобороны заверили, что в законе об э-кабинете нет ни одного положения об электронных повестках.

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