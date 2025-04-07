Этих ограничений нет, если попадаешь в Силы обороны другим путем.

Молодежь, которая приходит в Вооруженные силы Украины по годовому контракту "18-24", имеет только 9 специальностей на выбор и не может учиться на сержантские должности. Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка в эфире Ранок.LIVE, говоря о плюсах и минусах контракта "18-24".

Он напомнил, что этим контрактникам выплачивается 1 млн грн: 200 тыс. грн - за заключение контракта, 300 тыс. грн - после окончания обучения и зачисления в воинскую часть, и 500 тыс. грн - после окончания годового контракта или окончания пролонгированного контракта.

"Но есть определенное ограничение. Есть 9 специальностей. И собственно сегодня на выходе есть уже новое постановление Кабимина, которое расширит этот перечень. Но есть только 9 специальностей в первом варианте, за пределы которых ты не можешь выйти. Почему выплачивается такая поощрительная премия? Потому что это основные солдатские должности, скажем так пехотного, разведывательного и стрелкового направлений. Если ты хочешь сделать карьеру, научиться на сержантскую должность, для тех людей, которые заключили такой контракт, это ограничение. Они не могут за это выйти", - уверяет Швайка.

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В то же время он отметил, что есть другие контракты в Силах обороны, которые дают возможность учиться, получать высшие звания. Хотя они не предусматривают выплаты этих 200, 300, 500 грн., что есть в контракте "18-24", однако есть возможность перевести на другую специальность, получить сержантское звание, учиться на профессиональной подготовке.

"Например стать оператором БПЛА или еще кем-то. В частности, оператором РЭБ. У нас это тема номер один сегодняшнего дня, поскольку перед нами всеми стоит задача максимально быстро и качественно укомплектовать подразделения Беспилотных летательных аппаратов", - сказал Швайка.

Спецконтракты для молодежи

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Те, кто подписывает такие контракты, получают миллион грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу. Также добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи. В целом речь идет о 2 000 000 грн в год. Кроме того, предусмотрен ряд других бонусов, таких как бесплатный проезд в общественном транспорте и обучение в вузах за счет государства после окончания контракта.

Сначала присоединиться по контракту "18-24" можно было только к нескольким бригадам ВСУ, Нацгвардии и пограничников. Позже, этот проект распространили еще на 10 боевых бригад.

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