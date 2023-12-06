Сотрудников ТЦК заметили в "тренажерках" в Мукачево и Хусте.

На Закарпатье работники территориального центра комплектования и социальной поддержки проводят рейды по спортзалам.

Как сообщают местные телеграм-каналы, военкомы пришли в спортзалы в еще двух городах области. Работников ТЦК заметили в "тренажерках" в Мукачево и Хусте.

"Сегодня рейд ТЦК состоялся в Мукачево и Хусте. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК посетили тренажерные залы и выдали повестки мужчинам", – говорится в сообщении.

В частности, публикуются видео работы военкомов в спортзалах:

Рейды ТЦК по спортзалам на Закарпатье

5 декабря сообщалось, что в Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд по спортивным залам.

В сети публиковали видео, на которых были видны люди в военной форме и с оружием в спортзалах. Отмечалось, что повестки выдавали как посетителям, так и тренерам.

В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки официальных комментариев не предоставляли.

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