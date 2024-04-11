Владимиру Зеленскому пришлось взять на совесть судьбы тысяч молодых украинцев, подписав необходимый закон.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, изменил судьбы тысяч украинских мужчин, подписав закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Журналисты The New York Times пообщались с украинскими мужчинами, которых могут коснуться изменения.

Издание отмечает, что украинские войска пытаются сдержать значительно большую российскую армию, и отчаянно нуждаются в пополнении своих рядов. Сейчас многие молодые мужчины волнуются за свое будущее.

"Я переживаю, даже немного боюсь. Но все будет так, как задумал Бог", - рассказывает 25-летний Егор Хомченко, который руководит небольшой пекарней в Дружковке Донецкой области.

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23-летний Нестор Бабский, физиотерапевт реабилитационного центра во Львове, ежедневно работает над восстановлением украинских военных, покалеченных войной. Парень чувствует вину за то, что не служит, но также признается в чувстве страха перед тем, что ждет впереди.

"Сначала мне было страшно от мысли идти на войну, а сейчас я к этому отношусь спокойно", - говорит он и объясняет, раненые солдаты, которые на его глазах возвращаются к более-менее нормальной жизни, сыграли свою роль в изменении его отношения к участию в войне.

26-летний Александр Манченко, журналист из Харькова, смотрит на эту проблему под более широким углом и имеет свое объяснение, почему президент Зеленский таки подписал этот закон после длительного промедления.

"Молодежь - это будущее, как бы банально это ни звучало. Возможно, он думал, что Украина может обойтись без мобилизации молодежи, но, видимо, военная ситуация не позволяет нам иметь такую роскошь", - сказал Манченко, но и он признался в нежелании попасть на фронт.

Впрочем, есть и такие, кто сознательно готовится к призыву по мобилизации. Среди них 27-летний Максим Сухой, зубной техник из Киева. Он изучает оружие и тактику в тренировочном лагере на выходных, а также посещает спортзал.

"Мне нужно быть максимально профессиональным. Если я пойду на войну, я тоже хочу быть там профессионалом. Поэтому готовлюсь к возможной мобилизации, насколько позволяют время и финансовые возможности. Если я окажусь на войне, я не хочу быть кем-то, кто ничего не знает", - говорит он.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как писал УНИАН, в первый день полномасштабного российского вторжения Украина объявила всеобщую мобилизацию. При этом обязательному призыву подлежали мужчины старше 27 лет, или те, кто прошли срочную службу. Те, кто не имел ранее военного опыта и не достигли 27-летнего возраста, могли мобилизоваться по собственному желанию.

Еще в мае 2023 года Верховная Рада приняла закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Однако почти год этот документ пылился без подписи президента, а значит и не мог вступить в силу. Лишь 2 апреля Владимир Зеленский наконец подписал законопроект.

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