В частности специалист советует всегда иметь при себе копию военно-учетного документа.

В Украине продолжается военное положение, поэтому мужчины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетный документ, ведь представители ТЦК в любой момент могут попросить у гражданина его предъявить. Однако многих интересует вопрос, имеют ли право работники ТЦК забирать такой документ и что делать в такой ситуации. На эти вопросы ответил юрист Дмитрий Франчук в интервью "РБК-Украина".

По его словам, если вы считаете, что у вас требуют военно-учетный документ без законных оснований, вы можете:

попросить работника ТЦК представиться и показать служебное удостоверение;

спросить о причине изъятия документа и попросить объяснить основание, предусмотренное законом;

требовать составления протокола об изъятии военно-учетного документа и выдачи вам расписки. Если работники ТЦК отказываются предоставить протокол, снимите это на видео (это разрешено законодательством);

если вы не согласны с действиями работников ТЦК, то можете обратиться с жалобой к высшему руководству учреждения или в правоохранительные органы.

"Вы не обязаны отдавать свой военно-учетный документ, если у вас есть сомнения относительно законности требования. Стоит также всегда сохранять копию военно-учетного документа", - посоветовал специалист.

Видео дня

Если документ будет изъят, то можно пожаловаться:

высшему руководству ТЦК;

Министерству обороны Украины;

правоохранительным органам (полиция, прокуратура);

суду.

О чем говорится в законодательстве об изъятии военно-учетного документа

По словам юриста, вопрос изъятия такого документа работниками ТЦК регулируется несколькими нормативно-правовыми актами, среди которых Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". В частности 22 статья этого Закона определяет обязанности военнообязанных, а именно по хранению военно-учетных документов и предъявлению их по требованию соответствующих должностных лиц.

"В то же время, этот Закон не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы", - добавил Франчук.

Он отметил, что постановление Кабмина Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" более подробно рассказывает о процедуре воинского учета и определяет формы военно-учетных документов. Также постановление устанавливает обязанности должностных лиц по воинскому учету, но не имеет прямой нормы об изъятии военно-учетных документов представителями ТЦК.

Кроме того, есть инструкция о порядке учета, хранения и выдачи военных билетов офицеров запаса и бланков военных билетов в военных комиссариатах. Несмотря на то, что она касается военных билетов офицеров запаса, инструкция может содержать и аналогичные нормы по другим военно-учетным документам. Также инструкция может предусматривать случаи и порядок изъятия военных билетов для того, чтобы сверить учетные данные, внести изменения или уточнить, отметил юрист.

"Итак, законодательство не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы у военнообязанных. В то же время существует практика временного изъятия документов для сверки данных, внесения изменений или вручения повестки. В таких случаях изъятие должно быть оформлено соответствующим протоколом с указанием причины и срока изъятия, а военнообязанному должны выдать расписку", - объяснил Франчук.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не снизит мобилизационный возраст. По его словам, это приведет к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия, ведь Запад отказывается поставлять необходимое вооружение.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал совет тем, кто еще не в ВСУ. Он отметил, что не нужно сомневаться, а надо идти и выполнять свой конституционный долг, поскольку Украина имеет гибкую и демократическую систему привлечения в армию, что дает возможность выбрать военнообязанному профессию, которая ему подойдет больше всего.

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