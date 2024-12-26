Военно-учетный документ в приложении без QR-кода является недействительным.

Военно-учетный документ в электронной форме является действительным только при наличии QR-кода и не может использоваться без него. Соответствующее постановление вынес Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области, сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что в октябре мужчина обратился в суд с иском к ТЦК об отмене наложенного на него по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП штрафа в размере 17 000 грн.

"16.09.2024 он был остановлен работниками ТЦК для проверки военно-учетных документов. Так как бумажный военно-учетный документ, а именно военный билет, выданный ему 10.05.2000 года, находился в ТЦК для проставления отметки о прохождении ВВК, он предъявил проверяющим лицам указанный военно-учетный документ в электронном виде через мобильное приложение от Министерства обороны Украины "Резерв+", - говорится в статье.

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Авторы указывают, что несмотря на достоверную информацию с электронного носителя и объяснения мужчины, что согласно очереди ТЦК вернет ему с соответствующими отметками военный билет 20.09.2024 года, он был насильно доставлен в ТЦК.

"ТЦК при изъятии у него военного билета для проставления отметки о прохождении ВВК, не предоставлял никаких других письменных документов (приписное удостоверение и т.д.), которые бы приравнивались к военно-учетным документам. Ему было разъяснено, что информации с мобильного приложения "Резерв+" достаточно для подтверждения военно-учетных документов при проверках", - отметил мужчина.

По его мнению, постановление начальника ТЦК от 23.09.2024 является необоснованным и подлежащим отмене. В судебном заседании истец пояснил, что он остановился по требованию полиции, показал электронный военно-учетный документ с "Резерв+", а в бумажном виде его не предъявил, поскольку 15.08.2024 года он проходил ВВК в городском ТЦК, и военно-учетный документ находился там на отметке.

"Предъявленный им в электронном виде военно-учетный документ с "Резерв+" в то время действительно не содержал QR-кода, и только после переустановки указанного приложения 28.11.2024 и загрузки обновлений им был сгенерирован электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Однако, работники ТЦК могли проверить данные его военно-учетного документа через "Оберіг", поскольку у него были все документы, удостоверяющие его личность", - пишет издание.

В то же время суд решил, что в соответствии с Порядком оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа в электронной форме он формируется на безвозмездной основе по желанию лица после прохождения им электронной идентификации и аутентификации. При этом в документе отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код военно-учетного документа):

"По состоянию на 16.09.2024 года военно-учетный документ истца в электронном виде не содержал QR-кода, а следовательно, не был действительным и не мог использоваться".

По данным СМИ, доводы истца надлежащими и допустимыми доказательствами подтверждены не были. Поэтому суд пришел к выводу, что исковые требования являются "необоснованными и такими, которые не подлежат удовлетворению".

Приложение "Резерв+" - последние новости

Как сообщал УНИАН, направление на ВВК можно будет получить через "Резерв+". Соответствующий механизм Минобороны планирует наработать до конца февраля 2025 года.

Также мы информировали, что в ноябре в "Резерв+" запустили онлайн-отсрочки для многодетных родителей. Для ее получения необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. После этого, система проверит, имеете ли вы право на отсрочку.

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