Он напомнил, что за уклонение от службы в Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

В Украине продолжается общая мобилизация население из-за полномасштабной войны с РФ. Сейчас мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) вручают повестки. Однако есть граждане, которые уклоняются от службы в рядах ВСУ.

Как объяснил юрист Роман Лихачев из волонтерского движения "Адвокаты ВСУ", те граждане, которые ранее были осуждены по статье "Уклонение от призыва по мобилизации", не подлежат снятию с воинского учета.

"После отбывания наказания мужчинам призывного возраста будут вручать повестки повторно - это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе"", - отметил юрист.

Он напомнил, что за уклонение от службы в Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее украинцам объяснили некоторые детали относительно мобилизации 2022. В частности, по словам начальника Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

По данным МВД более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.

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