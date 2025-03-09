По мнению Кирилла Вереса, в таком возрасте лучше обучать их быть пилотами.

18-24 летние граждане имеют право воевать, как и другие, но в таком возрасте лучше обучать их быть пилотами, а не отправлять на штурмы. Об этом заявил командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", Герой Украины Кирилл Верес в интервью в интервью "Радио Свобода".

"Я уже ранее говорил, мое отношение не изменилось. Я бы не очень хотел, чтобы я 18-летним служил. Я не сильно вижу принудительного набора 18-летних. Сейчас же они идут добровольно. Добровольно, если хотят, то пусть идут. Принудительно 18-летних ребят лично я, говорю как пехотный командир, не хотел бы, чтобы эти дети шли у меня в бой, на штурм или отбивать штурм", - сказал командир.

По его словам, в таком возрасте лучше обучать ребят быть пилотами.

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"Чтобы научить их. Молодые, перспективные. Через пять лет это будут топовые специалисты на весь мир. А в пехоту я бы не хотел. Я не могу до сих пор отправить 18-летнего. Это личное видение каждого командира подразделения. Если они уходят по собственному желанию, неважно по каким причинам, они имеют на это право. Кто сказал, что им нельзя воевать? Я сказал, что я бы не хотел, чтобы они у меня воевали", - отметил Верес.

Мобилизация в Украине - мнения военных

Герой Украины Иван Черный заявил, что миллион гривен, который в виде бонуса предлагают контрактникам в возрасте до 25 лет, по сравнению с рисками, которым бойцы подвергаются на войне, не так уж и много.

По его словам, никакие деньги не компенсируют потерянную жизнь. По словам Ивана, есть мнение, что бойцы на передовой получают большие зарплаты, но на самом деле все не так идеально. В частности, очень много денег приходится тратить на транспорт, амуницию, дроны. Не говоря о том, что не все хорошо с выплатами "боевых".

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