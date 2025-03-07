Также он рассказал о проблемах в армии.

Миллион гривень, который в виде бонуса предлагают контрактникам в возрасте до 25 лет, по сравнению с рисками, которым бойцы подвергаются на войне, не так уж и много.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал 26-летний Герой Украины Иван Черный (позывной "Берлин"), который недавно присоединился к 412-му полку беспилотных систем "NEMESIS". Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины, когда ему было всего 23 года. По его словам, никакие деньги не компенсируют потерянную жизнь:

"Почему все думают, что миллион - космическая сумма? Да, это плюс. Было бы хорошо, если бы все получали такой стимул. Но, поверьте, все, что происходит на "нуле", не стоит и десяти миллионов. Ты просто ставишь на кон свою жизнь".

По словам Ивана, есть мнение, что бойцы на передовой получают большие зарплаты, но на самом деле все не так идеально. В частности, очень много денег приходится тратить на транспорт, амуницию и дроны. Не говоря о том, что не все хорошо с выплатами "боевых".

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"Из собственного опыта - когда был на ротации на "нуле", получал меньше "боевых", чем люди, которые сидели на командном пункте в 20 километрах от Славянска", - рассказал "Берлин".

Боец добавил, что часто командиры расставляют на выгодные должности своих знакомых - кумовьев, сватов, братьев, друзей, которые сами решают, сколько будут получать премиальных. "Уверен, что до конца войны на кителях этих командиров медальки некуда будет вешать. Потому что как все происходит? Поражается какая-то техника - кто молодец? Командир!" - говорит военный.

По его мнению, приоритет должен быть другим - оберегать и обеспечивать всем необходимым простых солдат. Тех, кто неделями сидит в окопах и выполняет боевые задачи в тяжелейших условиях, где "ни поесть, ни искупаться".

Миллион гривен за контракт

Как сообщал УНИАН, в феврале украинское Министверство обороны представило проект "Контракт 18-24". Согласно ему, украинцы в возрасте 18-24 лет могут заключить контракт на военную службу сроком на один год.

Добровольцам обещают выплатить 1 миллион гривень, а также до 120 тысяч гривень ежемесячно + доплаты за боевые задачи, социальные льготы, возможность самостоятельно выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии, ипотеку 0.0% годовых и другие бонусы.

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