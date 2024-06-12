Сейчас законопроект о демобилизации готовит Министерство обороны вместе с Генеральным штабом.

Законопроект о демобилизации и ее сроки начнут обсуждать не раньше, чем через 2-3 месяца.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам по нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью ВВС Украина напомнил, что решение об исключении нормы по демобилизации из закона о мобилизации было принято в связи с обращением главкома Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

"Когда законопроект разрабатывался в 2023 году - тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия - уже совсем другая ситуация. Конечно, мы прислушивались к главкому, к министру обороны. Да, было большое желание прописать демобилизацию, мы это понимаем. Во время поездок на фронт мы видели, что воевать более двух лет - это очень-очень тяжело. Тем более некоторые бригады в силу разных причин не имели возможности сделать полноценную ротацию. Но, если бы мы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент - представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", - пояснил нардеп.

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По его словам, сейчас законопроект по демобилизации готовит Министерство обороны вместе с Генеральным штабом.

"У нас он не готовится пока что. Но нужно постоянно быть в контакте с ними и посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца. И тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации. Это действительно нужно", - отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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9 апреля Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта.

Тогда член комитета Ирина Фриз прокомментировала решение следующим образом: "Непосредственно ключевой новостью, я думаю, является то, что по обращению главнокомандующего ВСУ, министра обороны, правительства на председателя ВРУ, который в свою очередь обратился на Комитет, была снята норма об увольнении с военной службы во время действия военного положения".

В редакции, которая была проголосована в первом чтении, норма звучала следующим образом: 36 месяцев непрерывной военной службы и увольнение, по решению Ставки верховного главнокомандующего.

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