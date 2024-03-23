Если по результатам медицинского осмотра их признают годными, эти военнообязанные пойдут в боевые подразделения и бригады.

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил в эфире телемарафона, что ограниченно годные к службе военнообязанные повторно пройдут медицинский осмотр. Согласно новому закону, после этого их признают годными или непригодными.

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодными, и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", - сказал Вениславский.

Отметим, что "ограниченно годные" должны пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев, согласно законопроекту об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале февраля украинский парламент принял в первом чтении новый законопроект о мобилизации. К этому поступило 4195 поправок, которые все еще рассматривают.

9 марта Вениславский заявлял, что уже рассмотрено 16 блоков поправок к законопроекту о мобилизации и остались лишь некоторые аспекты. Тогда он анонсировал, что в ближайшие недели парламентарии получат сравнительную таблицу.

21 марта Рада приняла закон, который отменяет понятие "ограниченно годный". В тот же день Территориальный центр комплектования и социальной поддержки Одесской области сообщил, что 16-17-летние юноши должны стать на воинский учет.

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