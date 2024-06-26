Представители ТЦК отмечают, что в основном мужчины спокойно реагируют на вручение повесток.

Журналисты "Суспільного" побывали в Ровно на мобильном блокпосту, где работники областного территориального центра комплектования и социальной поддержки вручают повестки мужчинам призывного возраста, и рассказали, как украинцы реагируют на вручение повесток.

Как рассказал представитель Ривненского областного ТЦК и СП Валентин, ежедневно вручают две-четыре, иногда - пять повесток.

"Каким образом определяем? Документы, визуально смотрим, человек подлежит мобилизации или нет по возрасту, если человек старшего возраста - просто спрашиваем, какого года рождения. Если подлежит - выдаем повестку", - рассказал он.

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Так, один из водителей, которого остановили на мобильном блокпосту, сообщил, что он 1958 года рождения и по возрасту - не подлежит мобилизации, добавив, что "если бы имел соответствующий возраст, то уже был бы там. Пошел защищать государство. А так - чем могу, то здесь помогаю".

Еще один из водителей, Эдвард, не имел при себе военно-учетных документов и признался, что до сих пор не обновил данные, "потому что очень занят".

На предложение выписать повестку мужчина сначала отказался, но после объяснения, что при отказе его подадут в розыск - согласился.

"Это немного неправильно, как по мне. Вообще подход надо поменять к людям и дать им мотивацию самим идти туда... Это неправильно, что они сейчас делают. Но раз попался, то попался", - прокомментировал он.

Как отмечают в ТЦК, в основном, все мужчины спокойно получают повестки, "даже просят на какой день и время выписать, вообще без проблем".

"Были случаи, что люди убегали, не давали свои данные. Это их, как говорится, тараканы в голове", добавил представитель ТЦК, отметив, что за такие действия мужчин могут подать в розыск, оштрафовать, принудительно доставить в ТЦК.

Также он добавил, что на конфликт идут и проявляют агрессию "люди до 25-30 лет, можно сказать, молодежь".

Мобилизация в Украине - новости

Ранее в ТЦК объясняли, почему после обновления данных в "Резерв+" могут вручить повестку на улице. Это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщал, что после 16 июля повестки смогут отправлять по почте, именно тогда завершится отведенный законом срок в 60 дней для уточнения военнообязанными, призывниками и резервистами своих военно-учетных данных.

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