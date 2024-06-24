В ТЦК объяснили, что в таком случае руководствуются постановлением Кабмина.

Военнообязанный может показать по требованию работников ТЦК как бумажную, так и электронную версию военно-учетного документа. Работники ТЦК проверяют данные лица через электронные реестры и таким образом сразу устанавливают всю необходимую информацию.

Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович в эфире одесского телеканала.

"Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, или у него уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, находится ли он на учете и так далее. А также представители Нацполиции могут установить личность... Непосредственно может быть установлено лицо и на улицах города, есть для этого все средства технические и возможности", - рассказал Богданович. Видео дня

Впрочем, иногда военнообязанный по требованию работников ТЦК отказывается назвать свои данные и документы. В таком случае работники ТЦК руководствуются постановлением Кабмина №560.

Богданович объяснил, что уполномоченное лицо представляется, объясняет, что будет устанавливать личность. Человек, конечно, может отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП. В случае наличия документов и индентификации личности, к нему претензий нет. После процедуры человека отпускают. В случае отказа человеку выписывают повестку.

Мобилизация в Украине - что интересно почитать

Ранее Истомин объяснил, почему после обновления данных в "Резерв+" могут вручить повестку на улице. По его словам, это происходит в тех случаях, когда гражданин не имеет при себе военно-учетных документов, ведь это правонарушение.

В то же время нардеп Юрий Камельчук рассказал, что 70-80% людей, которые обновляют данные в ТЦК, имеют причины для отсрочки. Несмотря на это мобилизация в Украине проходит достаточно высокими темпами, отметил народный избранник.

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