Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти ежедневно, заявили в оборонном ведомстве.

Согласно новому закону о мобилизации, до 16 июля военнообязанные украинцы должны обновить свои данные, что можно сделать, в частности, через "Резерв+".

Свои данные через приложение уже обновили 2 миллиона граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, говорится на странице Минобороны в Facebook.

"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней", – заявила Черногоренко.

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Отмечается, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут, из-за чего "Резерв+" стал первым местом, куда украинцы обращаются с этой целью. На втором месте – ЦНАПы, на третьем – ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине: важные новости

На днях немецкое издание Die Welt написало, что Украине нужно мобилизовать 50 тысяч человек ежеквартально и 200 тысяч до конца текущего года, чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады. И, как отмечалось в материале, пока Украина отстает от этих показателей.

Народный депутат Украины и секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, комментируя эти цифры, акцентировал, что мобилизационные планы являются секретными. Но если будут сохраняться нынешние темпы мобилизации, "то мы легко эти планы выполним".

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