В КГГА назвали некорректной распространенную в Интернете информацию о включении сирен.

В Киеве проверять системы оповещения населения сегодня не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации на просьбу подтвердить распространенную в Интернете информацию о включении сирен.

"Это некорректная информация. Не будет сегодня проверки", - сказал собеседник.

Справка. Одно из изданий в своем Telegram-канале сегодня сообщило, что сегодня в Киеве состоится проверка системы оповещения, поэтому киевлян просили не пугаться звука сирен.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Киева спланировали использование более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения, среди которых 47 подземных помещений метрополитена, 272 подземных перехода, 409 подземных автопаркингов и прочее. Защитные сооружения могут укрыть почти 3 миллиона человек.

По информации журналистов, не все адреса хранилищ на карте КГГА актуальны. К тому же не все бомбоубежища пригодны для пребывания там граждан, оборудованы всем необходимым. Случаются и случаи, когда бомбоубежище есть, но доступа к нему нет.

В свою очередь в КП "Киевский метрополитен" напомнили, что в случае агрессии России задачей метро Киева будет перемещение жителей столицы из потенциально опасного места в потенциально безопасное, а не удержание людей на станциях.

Кроме того, в департаменте муниципальной безопасности КГГА рассказали об алгоритме действий жителей и гостей столицы в случае нападения русской армии.

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