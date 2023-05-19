Он объяснил, возможна ли мобилизация военнообязанного в нашей стране, если он имеет двойное гражданство.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине есть люди с двойным гражданством, поэтому во время полномасштабной войны возникает логичный вопрос: могут ли эту категорию мобилизовать.

В своем YouTube-канале юрист сразу исключил людей, выезжающих на постоянное место жительства, потому что именно для них предусмотрено снятие с воинского учета.

"Возможна ли мобилизация людей, имеющих двойное гражданство, могу вам сразу сказать: эти люди в связи с тем, что они не вышли из гражданства Украины, могут быть могут быть мобилизованы. Даже если они сообщат о наличии второго гражданства", - говорит Кравец.

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Он советует людям с двойным гражданством обязательно подать соответствующие документы наличия у вас другого гражданства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Это нужно сделать обязательно, чтобы в дальнейшем это не стало основанием для привлечения вас к уголовной ответственности за государственную измену. Тем более, если речь идет о гражданстве страны-агрессора или страны, которая ей помогает", - подчеркнул адвокат.

Мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ ввели военное положение и мобилизацию. Призывают военнообязанных украинцев в возрасте 18-60 лет, исключения - люди с отсрочкой или исключенные из воинского учета.

Напомним, недавно Рада Украины в очередной раз продлила мобилизацию и военное положение, на этот раз - до 18 августа 2023 года. Поэтому массовая раздача повесток будет продолжаться.

Также в апреле Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине расширили полномочия ТЦК. Теперь вручить повестку украинцам могут в любой области.

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