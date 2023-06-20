На обжалование решения ВВК в судебном порядке дается 3 месяца – если первоначально применен досудебный порядок.

Адвокат Тарас Никифорчук дал подробную инструкцию, как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если военнослужащий или военнообязанный не соглашается с ним.

В своем Телеграмм-канале он объяснил, что это можно сделать в досудебном и в судебном порядке. При первом нужно обратиться в ВВК высшего уровня:

ВВК районного (городского) территориального центра - обращаться в ВВК области или г. Киева;

ВВК областей - во ВВК регионов;

Постановления любых ВВК может пересматривать Центральная ВВК.

Для обжалования постановления ВВК в досудебном порядке нужно подать следующие документы:

заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра постановления;

все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается;

результаты предыдущих медосмотров.

После досудебном обжаловании постановления ВВК может принять решение о проведении повторного или контрольного медосмотра.

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При судебном порядке обжалования решения ВВК в суд можно обращаться либо сразу, без предварительного использования досудебного порядка; либо после получения отрицательного заключения от "последней инстанции" досудебного порядка.

"На обжалование заключения ВВК в судебном порядке дается 3 месяца – если изначально применен досудебный порядок, отсчет начинается со дня вручения решения относительно рассмотрения заявления об обжаловании постановления; 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВВК", - подытожил Никифорчук.

Мобилизация в Украине 2023

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года, поэтому раздача повесток повсюду будет продолжаться.

Юристы отмечают, что уполномоченные лица могут вручать повестки всем военнообязанным мужчинам - и тем, кто имеет основания для отсрочки, и людям с инвалидностью.

Кроме того, напомним после расширения полномочий ТЦК вам могут вручить повестку в любом регионе, независимо от места вашего проживания, регистрации или пребывания на воинском учете.

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